وكيل "تعليم جنوب سيناء" يتفقد أعمال تجهيز المدرسة اليابانية بـ"الطور"

تفقد مصطفى الزغبي وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، الأعمال الجارية لتجهيز المدرسة اليابانية بمدينة الطور استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.

وأكد الزغبي على إدارة الطور التعليمية بضرورة متابعة أعمال التجهيز والإعداد، حيث جرى الاستعانة بعدد من عمال الخدمات بالإدارة التعليمية ومشاركة عمال خدمات من المنطقة الأزهرية لتنظيف وتجهيز المدرسة استعدادا لاستقبال الطلاب، كما جرى التأكد من ملء خزانات المياه.

وتابع: يجرى العمل حاليا على قدم وساق لتجهيز وإعداد المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الطور لاستقبال الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد والذي من المقرر أن ينطلق الأحد المقبل بمحافظة جنوب سيناء، حيث جرى تنظيف وتجهيز قاعات رياض الأطفال وترتيب الأثاث الخاص بها كما جرى أيضا إعداد الفناء الخاص بمرحلة رياض الأطفال وتزويده بكافة عوامل الأمن والسلامة.

جدير بالذكر أن المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الطور جرى إنشائها على مساحة 1000 متر مربع بتكلفة 33 مليون جنيه وتضم المدرسة صالة جمنازيوم وملاعب وحجرة لتبديل الملابس ودورات المياه ومزودة بمعامل متطورة ومسارح حديثة للأنشطة ومكتبة وشبكات إنترنت متكاملة والمدرسة وبها 22 فصلا بداية من رياض الأطفال حتى نهاية التعليم الأساسي.

وأعلن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أن المحافظة سوف تتكلف 50% من قيمة المصروفات لجميع الطلاب بالمدرسة على أن يتكلف ولي الأمر 50% فقط بما يعادل 5 آلاف جنيه.