أكد القائد العام للجيش الليبى، المشير خليفة حفتر إن المواجهة مع المجموعات الإرهابية لم تكن سهلة ولا متكافئة فى البداية نظراً للقلة العددية، وأضاف: «لم تُخِفنا قوة هذه المجموعة الماكرة التى أتت بها قطر، كانوا ينوون استخدام ثروات ليبيا من بترول وغاز وذهب ومعادن واستجلاب 50 مليوناً».

وتابع: «استطعنا أن نهزم هذه المجموعات فى بنغازى ودرنة، وساعدنا فى ذلك إخواننا فى مصر والأردن والإمارات والجزائر، وتجاوز عدد شهدائنا ٥ آلاف شهيد». وعقب ذلك، أطلقت المجموعات المسلحة بمدينة طرابلس عملية عسكرية تحت اسم «عملية بدر» لطرد من وصفتهم بـ«المجرمين والخوارج المارقين» عقب تصريحات «حفتر». وطالب «حفتر»، كافة الميليشيات المسلحة بضرورة مغادرة ليبيا، مؤكداً أن القيادة العامة للجيش ليس لها أى علاقة بالاشتباكات الدائرة فى طرابلس، وقال «حفتر»، خلال لقائه بقبيلة «العواقير» وعدد من أبناء قبائل شرق ليبيا، إن الوحدات التى تتحرك فى طرابلس الآن ليس للجيش علاقة بها على الإطلاق، لأنها تحركات ارتجالية، موضحاً أن دخول الجيش إلى طرابلس سيثلج صدور الجميع، لأنه ليس خليطاً، كونه مؤسسة منضبطة ومنظمة، وأكد أن الجيش بات يسيطر على معظم مناطق البلاد، وشدد على أنه لا يقبل بما يجرى حالياً فى العاصمة.