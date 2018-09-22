بالصور| إعصار مدمر يضرب كندا

دمر إعصار أجزاء من "أوتاوا وغاتينو" بولاية كويك في كندا، الجمعة، ما أسفر عن إصابة شخصين على الأقل بجروح، وتدمير المباني، وأخرجت السلطات عشرات الآلاف من منازلهم.

وكان إعصارا هب في "دنروبين"، وهو مجتمع ريفي في الطرف الغربي من أوتاوا، حيث تضررت منازل متعددة بشكل كبير، قبل أن يتوجه الإعصار شرقا عبر نهر أوتاوا وفقا لجهاز بيئة كندا.

ووفقا لوكالة "cbc" الكندية، قال بيتر كيميل، الخبير المناخي لدى هيئة البيئة الكندية، إن العاصفة تعقبت مسافة كبيرة للغاية، ونعرف على وجه اليقين أنه كان هناك إعصارا في "جاتينو"، لأن لدينا "زملاء لي رأوه بالفعل"، واستنادا إلى تقارير الأضرار من المرجح أن يكون إعصار "ef- 2"، الذي بلغت قوت رياحه 179 إلى 218 كم\ساعة.

وكان أصيب شخصان على الأقل بجروح خطيرة في دنرين، كما أبلغ أيضا عن 12 إصابة أخرى طفيفة، وفقا للمدير العام لخدمات الطواريء في أوتاوا، وذكر أن هناك تقارير تفيد بوجود ما بين 30 إلى 40 منزلا متضررا في المدينة، وهناك مؤشرات على إمكانية احتجاز بعض الأشخاص في المباني والمنازل.

وقال إنه "في مثل هذه المواقف يتعين علينا أن نذهب من منزل إلى آخر، ولا نعتمد على الاتصالات لعل أنه يوجد بعض الناس محاصرون".

وقالت شركة "هيدرو أوتاوا"، إنها تتعامل مع الانقطاعات واسعة الانتشار، حيث يوجد أكثر من 85000 شخص بدون كهرباء، ومن غير الواضح متى سيتم استعادة الطاقة بالكامل، ولم يتضح حتى الآن مدى الضرر أو الإصابة في "غاتينو".

وقال النائب المحلي، إيلي الشنتيري، متحدثا من زاوية "دنرون وتوماس دولان"، إنه أنشأ مقرا للصليب الأحمر بمدرسة "West Carleton High School"، ومركز "Dunrobin Community" مفتوح للمقيمين الذين يبحثون عن مأوى، وإن مكالمات الطوارئ يجب أن تذهب إلى 911، في حين ينبغي على الأشخاص الذين يسعون للحصول على مساعدة أخرى الاتصال بـ311.