"النيابة الإدارية": المصريون يشعرون برغبة "القيادة" في محاربة الفساد

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن الإرادة السياسية هي المعيار الأول في مكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن المصريين باتوا يشعرون برغبة القيادة السياسية في محاربة الفساد، خلال محاكمة كثير من المسؤولين بتهم تتعلق بالفساد.

وأضاف سمير، خلال حواره مع الإعلامية منة فاروق، مقدمة برنامج "مساء دريم"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، أن المواطن عليه دور كبير في محاربة الفساد إلى جانب مؤسسات الدولة، موضحًا أن كل دول العالم بها فساد، لكن يجب أن يتم تحجيمه وجعله استثناءً لا قاعدة، وهو ما يحدث في مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وتابع: "مصر تتحسن في ترتيبها على مؤشر مكافحة الفساد، وهذا ينعكس بالإيجاب على الاستثمار".

وأردف: "الاستثمار لا يمكن أن يستثمر في بيئة غير آمنة، فهو يبحث عن محاربة الفساد والاستقرار فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين، وقد رسخت حزمة القوانين الجديدة التي صدرت بعد المؤتمر الاقتصادي، الاستقرار في مجال الاستثمار".

وأشار المتحدث باسم النيابة الإدارية إلى أن النيابة الإدارية لديها وحدة مخصصة في قضايا الاستثمار، حيث تبحث شكاوى المستثمرين كتأخير المستحقات، إذ تتمتع بقدرة على التحقيق بشكل ناجز وسريع.