كشف المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، مصير مسابقة كاتب رابع، قائلًا إنه "تم الحكم ببطلان الإعلان الخاص بالمسابقة الأولى، والتي يرجع تاريخها إلى عام 2015".

وأضاف سمير، خلال حواره مع الإعلامية منة فاروق، مقدمة برنامج "مساء دريم"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، أن النيابة أعلنت عن مسابقة جديدة في عام 2017، لكن الفائزون في المسابقة الأولى قدموا طعنًا ضد الحكم القاضي بإلغاء نتائجها، وقُبل الطعن ما أسفر عن عودتهم إلى مناصبهم التي عينوا فيها.

وتابع: "كنا أصدرنا قرارًا بتعيين موظفين جدد بموجب الإعلان الثاني، لكننا لم نكن قد نفذناه بعد، وعندما تم تعيين الفائزين في المسابقة الأولى، أوقفنا تنفيذ تعيين الفائزين من المسابقة الثانية، ما دفع بعضهم لتقديم طعن ضد قرارنا".

وتابع: "أقول إن من حق أي مواطن أن يلجأ إلى القضاء ما دام يرى أنه لم يحصل على أي حق من حقوقه".