"التعليم": لا رسوب في أولى وثانية ثانوي بالنظام الجديد

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن نظام التعليم الجديد لن يعتمد على التلقين والحفظ بل سيعتمد على الفهم، مشيرًا إلى أن أسئلة الامتحانات لن تكون متوقعة من الطالب.

وأضاف حجازي، خلال حواره مع الإعلامية منة فاروق، مقدمة برنامج "مساء دريم"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، أنه لا رسوب في السنتين الأولى والثانية من الثانوية العامة في نظام التعليم الجديد، بداية من العام الدراسي 2019- 2020 إذا ما تغير قانون التعليم.

وتابع: "الثانوية العامة ستكون تراكمية، وبالتالي سيتأثر الطلاب بما حصل عليه من درجات على مدار 3 سنوات، حيث سيعتبر الطالب راسبًا في مادة إذا حصل على درجات أقل من نصف الدرجات النهائية، وفق ما سينص عليه القانون الجديد".