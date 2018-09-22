وفد وزارة النقل يشارك في معرض Innotrans 2018  بمدينة برلين في ألمانيا

شارك وفد من وزارة النقل برئاسة الدكتورعمرو شعت نائب وزير النقل في معرض Innotrans 2018 والذي يقام في مدينة برلين في ألمانيا حيث يعتبر هذا المعرض من أكبر المعارض علي مستوي العالم في صناعات النقل بالسكك الحديدية ويقام كل عامين في مركز المعارض في مدينة برلين حيث يقدم أحدث التطورات في مجال صناعة الوحدات المتحركة الخاصة بالسكك الحديدية شاملة الجرارات و عربات الركاب و البضائع وكذلك وحدات القطارات فائقة السرعة بالإضافة إلي وحدات المترو وكذلك نظم الإشارات ومهمات ومعدات البنية الأساسية والأنفاقويضم وفد وزارة النقل كل من المهندس خالد صبرة العضو المنتدب للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو والمهندس وجدي رضوان معاون وزير النقل للسكك والمترو واثنان من مهندسي هيئة السكك الحديديةوصرح الدكتور عمرو شعت أن هذا المعرض يعتبر فرصة ممتازة لمتابعة أحدث التقنيات والأنظمة المستخدمة في مجال تكنولوجيا النقل بالسكك الحديدية حيث يجتمع أكبر عدد من الشركات العارضة في مكان واحد. وأضاف نائب وزير النقل أنه تم عقد العديد من اللقاءات مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في كافة قطاعات السكك الحديدية والمترو سواء في مجال الوحدات المتحركة أو الإشارات الكهربائية. جدير بالذكر انه يشارك فى معرض اينوترانس هذا العام شركات عالمية من 55 دولة من مختلف دول العالم.

وخلال هذه اللقاءات أوضح نائب وزير النقل الى أن هناك تطورا كبيرا تشهده منظومة السكك الحديدية في مصر وهناك فرص استثمارية واعدة فى هذا المجال مضيفا أن هناك مشروعات عديدة فى السكك الحديدية ومترو الأنفاق يجري الآن الإعداد لبدء العمل بها في مصر مثل مشروع إنشاء خط القطار السريع (العين السخنة/ العلمين) و خطوط المونوريل بالسادس من أكتوبر و القاهرة الجديدة بالإضافة لخطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى.