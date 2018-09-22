لقى عامل مصرعه وأصيب 8 آخرون، في حادث تصادم سيارتي ميكروباص وملاكي ودراجة بخارية على طريق "دسوق - دمنهور" في البحيرة.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، وتبين ورود بلاغ لمركز شرطة دمنهور، بوقوع حادث تصادم على طريق "دمنهور - دسوق" أمام قرية سنهور دائرة المركز.

وتبين حدوث تصادم بين سيارة ميكروباص قيادة "سامي.م" 47 عاما، سائق، وسيارة ملاكي قيادة "عباس.ع" 28 عاما، معيد بكلية التجارة جامعة دمنهور، ودراجة بخارية دون لوحات معدنية قيادة "ص.ع" 25 عاما، عامل.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة البخارية وإصابة قائدي السيارتين و6 من مستقلي السيارة الأولى، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دمنهور العام وكذلك المصابين للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.