أصيب 3 أشخاص بسحجات وكدمات، في تصادم 3 سيارات على الطريق الزراعي السريع أمام قرية سحالي البلد اتجاه الإسكندرية دائرة مركز أبوحمص.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، إخطارا من اللواء محمد هندي، مدير المباحث، بتلقي مأمور مركز شرطة أبوحمص، بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي السريع أمام قرية سحالي البلد اتجاه الإسكندرية دائرة المركز.

بالانتقال والفحص والمعاينة، تبين حدوث تصادم بين سيارة ميكروباص قيادة "عبدالحليم. ع. ع" (38 سنة ـ سائق) ومقيم بقرية منشأة حمور مركز دمنهور، وسيارة ملاكى قيادة "إسلام. م. ش" (28 سنة) بكالوريوس سياحة وفنادق، ومقيم بمدينة إيتاى البارود، وسيارة ملاكى قليوبية قيادة "رامى ا ع" (36 سنة ـ طبيب بشري)، ومقيم في كفر شكر بالقليوبية، وأنه أثناء سير السيارة الأولى على الطريق اختلت عجلة القيادة بيد قائدها حال تفاديه جركن بلاستيك، كان قد سقط من إحدى السيارات المارة على الطريق واستمر قائدها بالسير بها دون توقف، ما أدى لانقلابها وتوالى اصطدام السيارتين الثانية والثالثة بها.

أسفر الحادث عن إصابة 3 من مستقلي السيارة الأولى بسحجات وكدمات بسيطة، وتم نقلهم لمستشفى دمنهور، وغادروه عقب إسعافهم، وحدثت تلفيات بالسيارات وأزيلت آثار الحادث، ولم يؤثر ذلك على سيولة حركة السيارات بالطريق،

وبسؤال قائدي السيارات والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.