تسبب خلاف بين أبناء عمومة على "غُسل" ميت بقرية أولاد خلف مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، في نشوب مشاجرة بالرصاص نتج عنها مقتل عامل وإصابة آخر.

وألقت الشرطة القبض على أحد المتهمين في الواقعة وبحوزته بندقية آلية، وجرى نقل المتوفى والمصاب لمشرحة المستشفى المركزي، وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام بمقتل "محمد.ح.ق" عامل، إثر إصابته بطلق ناري بالبطن، وإصابة "عبد المنعم.ي.م" بطلق ناري بالذراع اليمنى، ويقيمان بناحية نجع القوايد أولاد خلف.

وبسؤال المصاب اتهم "مؤمن.ح.ا.ا" ويقيم بذات الناحية، بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات لرفض شقيق المتهم غُسل متوفى، نجل عم المصاب، تحرر محضر الواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة، قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

جرى التشريح والدفن، وتبلغ للمركز من شقيق المتوفي "عبدالحميد" 53 سنة، ويقيم بذات الناحية باتهامه لكل من "وليد.ح.ا.ا" 30 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، و"مؤمن.ح.ا.ا" ويقيمان بذات الناحية بالتعدي على شقيقه وإحداث إصابته ووفاته.

ووجه مدير أمن سوهاج بتنفيذ حملة على القرية لتحقيق عنصر الردع واستهداف المتهمين، وضبط السلاح المستخدم والعناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمحكوم عليهم الهاربين والأسلحة النارية غير المرخصة، قادها العميد طارق يحي، رئيس قسم المباحث الجنائية.

كما ضمت الحملة ضباط إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث المركز بالتنسيق وفرع الأمن العام، مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالمديرية، أسفرت عن ضبط الآتي المتهم الأول، وبحوزته بندقية آلية و10 طلقات، وجرى ضبط 15 حكم بالمنطقة، وجرى تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بالمنطقة.