أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإعداد لطرح 500 وحدة سكنية بالإسكان المتميز بالمدينة للبيع للجمهور، حيث يجرى الانتهاء من تنفيذ 2000 وحدة سكنية بالمشروع "3 غرف + صالة + حمام + مطبخ - والعمارة مكونة من أرضي + 5 أدوار متكررة"، والوحدات مزودة بتوصيلات للسخانات الشمسية، مع وجود منظومة لجمع القمامة وفرزها والتخلص منها، وجارٍ الانتهاء من تشطيب واجهات العمارات، وإنارة الشوارع.

وقال المهندس أسامة عبدالغني رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، إنه جارٍ إسناد تنفيذ 80 عمارة بمشروع "سكن مصر"، حتي الآن لـ3 شركات، من نحو 300 عمارة "أرضي + 5 أدوار متكررة" بمدينة العلمين الجديدة، وحددت منطقة لتنفيذها، بإجمالي 7 آلاف وحدة سكنية (3 غرف + صالة + حمام + مطبخ - مسطح الوحدة نحو 115 م2).