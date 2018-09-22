شدد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على ضرورة تكاتف الجهود كافة لحسن استقبال أبناء الجامعة، غدا، في أول أيام العام الجامعي الجديد، وتوفير سبل التيسير والإرشاد للطلاب الجدد عن طريق الإدارات المختصة بالتعاون مع معسكرات استقبال، وذلك للإجابة على استفساراتهم وتذليل العقبات التي قد تواجههم.

وأشار رئيس الجامعة على حرص إدارة الجامعة على إجراء تحية العلم في أول أيام العام الدراسي، وذلك لتعزيز روح الانتماء الوطني لدى الطلاب.

وشارك رئيس جامعة أسيوط في حضور التجهيزات النهائية لمراسم تحية العلم، والمقرر لها غدا، في الساعة الثامنة صباحا بأرض المخيم الكشفي المواجه لكلية التربية، وجرى التفقد النهائي بحضور الدكتور شحاته غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد صلاح قراعة عميد تربية رياضية، والدكتور محمد ثابت عميد كلية الفنون الجميلة، ولفيف من وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وفي سياق متصل، قال الدكتور شحاته غريب أن الجامعة أنهت استعداداتها لاستقبال أكثر من 80 ألف طالب وطالبة بمختلف كليات الجامعة مع اتخاذ الإجراءات التي تضمن انتظام الدراسة منذ اليوم الأول للدراسة وسير العملية التعليمية في سهولة ويسر، مشيرا إلى قيام رئيس الجامعة صباح اليوم بجولة تفقدية داخل الحرم الجامعي بعد انتهاء أعمال التجديد والصيانة لمبان الكليات، كما قامت مختلف كليات الجامعة بتزيين مقارها احتفالاً باستقبال الطلاب الجدد.