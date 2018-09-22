واصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، زيارته الرعوية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وضع حجر الأساس لمقر بابوي جديد في جنوبي نيوجيرسي، كما تفقد الأعمال الإنشائية بكنيسة السيدة العذراء والأمير تادرس الشطبي، التي يجرى بناؤها بالمقر الجديد.

وعلى هامش وضع حجر الأساس، قال البابا عن المشروع: "مشروع كبير وطموح لكن نحن نؤمن أن يد الله تصنع كل شيء، ودائمًا أذكر العبارة التي كان يقولها البابا شنودة "عندما توجد النية الله يعطى الإمكانية".

ودشن البابا، كنيسة السيدة العذراء مريم، إيست برونزويك، نيوچيرسي، وخلال القداس الذي أقيم بالكنيسة ذاتها، منح البابا رتبة القمصية لكاهن الكنيسة القس مارك حنا.

وكان البابا أنهى، أمس، زيارته لإيبارشية نيويورك ونيوإنجلند، في إطار جولة رعوية بالولايات المتحدة الأمريكية تستغرق عدة أسابيع، بدأها في الثالث عشر من الشهر الجاري، دشن خلالها ست كنائس بالإيبارشية ذاتها والتقى بالأقباط بعدد من كنائس الإيبارشية، كما تفقد وافتتح بعض المشروعات الخدمية بها وعقد اجتماعًا مع مجمع كهنة نيويورك ونيوإنجلند وأسرهم.

وزار البابا القنصلية المصرية بنيويورك والتقى السفير المصري بأمريكا والقنصل العام، وأتي للترحيب بالبابا عدد من مسؤولي المقاطعات والمدن الأمريكية، وكذلك ممثلو الطوائف المسيحية وعلى رأسهم رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بنيويورك الكاردينال دولن.