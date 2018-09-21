أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية ترحيبه باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أمريكا بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للولايات المتحدة للمشاركة في اجتماع الأمم المتحدة وإلقاء كلمة مصر، ولفت إلى أن "الترحيب بالرئيس السيسي والفرح بزيارته هو فرح بمصر وطننا الغالي علينا جميعًا".

وقال البابا تواضروس الثاني -خلال لقائه بشعب كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والشهيد مارمينا بمدينة استاتن آيلاند بولاية نيويورك- "أحب أن أنتهز فرصة وجودنا معًا لأقول: إن بلادنا تحاول أن تقوم من كبوات السنوات الماضية وتحاول أن تنهض فى مجالات كثيرة".

ولفت إلى أنه "يكفي أن أقول لكم بدءً من الرئيس والحكومة والوزراء والمسؤولين بصفة عامة آخذين على عاتقهم جدية كبيرة في نهضة مصر"، لافتا إلى أن مصر وطن كبير يقترب من مئة مليون شخص وهذا الوطن إمكانياته واقتصاده في مرحلة البناء، ولدينا نسبة الزيادة السكانية عالية جدًا فنحن نزيد كل عام 5. 2% وهذه نسبة كبيرة.

وأضاف البابا تواضروس أن "مصر تتعرض لحملات كثيرة من التشكيك والأخبار الكاذبة فكونوا منتبهين وبضمير صالح أمام الله"، وتابع: "نشكر الله على كل أحوالنا وأمورنا، عالمين أن كنيستنا عمرها ألفا سنة ومرت بالكثير، وهي كنيسة صامدة وقوية وناجحة وممتدة وكل هذا بعمل الله وبصلواتكم".

وكان البابا تواضروس الثاني قد بدأ زيارة رعوية للولايات المتحدة يوم الخميس الماضي وتستمر لعدة أسابيع يزور خلالها العديد من الكنائس ويلتقي الكهنة والخدام لمناقشة وتدبير أمور الخدمة هناك.