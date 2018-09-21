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طقوس الزواج فى الأقاليم.. عادات من زمن فات

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عاجل| استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال عند السياج الأمني في غزة

عاجل| استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال عند السياج الأمني في غزة

برنامج لاستقبال الطلاب الجدد في اليوم الأول للدراسة بجامعة القناة

برنامج لاستقبال الطلاب الجدد في اليوم الأول للدراسة بجامعة القناة

تأمين ودفن كابلات كهرباء وتسوية محيط سور مدرسة في دمياط

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ضبط عاطل بكيلو حشيش في البساتين

ضبط عاطل بكيلو حشيش في البساتين

"المحامين" توضح أسباب تحصيل "القيمة المضافة" من الأعضاء أكثر من مرة

"المحامين" توضح أسباب تحصيل "القيمة المضافة" من الأعضاء أكثر من مرة

ليبيا: قوة حماية طرابلس تعلن انطلاق "عملية بدر" غداة إعلان لـ"حفتر"

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«الوطن» فى «بحيرة الأسماك النافقة» بالخانكة: قمامة ومخلفات مصانع وصرف صحى

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