"تحيا مصر" جملة طلب محافظ البحيرة من طالب كتابتها لغرس الوعي الوطني

طلب اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، من أحد تلاميذ الصف الأول الابتدائي بمدرسة سليم البشري بدمنهور، كتابة كلمة "تحيا مصر" أمام زملائه، في رسالة واضحة لغرس الوعي الوطني لدى التلاميذ وحب الوطن منذ الصغر.

وكان محافظ البحيرة، شهد طابور الصباح، وتحية العلم، بمدرسة الحديثة الإعدادية بنات بدمنهور، ثم توجه لزيارة مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الإعدادية ومدرسة سليم البشري الابتدائية، ومدرسة الثانوية الميكانيكية ومدرسة دمنهور الثانوية العسكرية، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، للوقوف على التجهيزات واستعدادات المدارس لبدء الدراسة.

ووجه محافظ البحيرة، القائمين على العملية التعليمية بتوفير كافة سبل الراحة للطلبة والطالبات خلال يومهم الدراسي، وتذليل كافة العقبات أمامهم.

ووجه رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات التعليمية بالمرور على كافة المدارس بنطاق مراكزهم، للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها للعام الدراسي الجديد.

كما وجه محافظ البحيرة، بمراجعة أعمال الصيانة وتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج محيط المدارس مع رفع الإشغالات ومنع الباعة الجائلين من أمام المدارس، بالإضافة إلى متابعة نظافة دورات المياه وسلامة المقاعد والآثاث وانتهاء أعمال الدهانات والتجميل وطلاء أسوار المدارس والتأكد من عدم وجود أي عجز بالمدرسين في جميع التخصصات.