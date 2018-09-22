قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، إنه جرى الانتهاء من ترخيص نحو 408 حظائر ماشية، إضافة إلى 7 عنابر ماشية وثلاجة حفظ تمور، والموافقة على إقامة 3 مشروعات محاصيل زراعية ومحطة وقود إقامتها خارج الكتلة العمرانية فتتطلب موافقة القطاع الزراعى، بجانب الموافقة على إقامة مشروع لتدوير المخلفات الزراعية "الكمبوست" بمركز الداخلة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، أن القطاع الزراعي وافق على إقامة مشروع لأنسجة النخيل وإنتاج فسائل نخيل ذات أنواع مختلفة من التمور الجيدة بمركز الداخلة على مساحة 50 فدانا، وهو الأمر الذي يعزز ويُعلى من قيمة تمور المحافظة، وإنتاج أنواع أخرى جديدة لتسويقها إلى الدول المختلفة بجانب البلح السيوى النصف جاف الذي تشتهر به المحافظة.