أعلنت الإدارة الزراعية بمركز باريس في الوادي الجديد، اليوم، زراعة 1850 فدانا من المحاصيل النيلية في زمام المركز وقراه، وبدء تلقي رغبات الفلاحين في حجز تقاوي المحاصيل الشتوية.

وأكد المهندس سمير عبد اللطيف، مدير الإدارة الزراعية في مركز باريس، زراعة 100 فدان ذرة شامية، و1750 فدانا بالبرسيم الحجازي كمحاصيل نيلية، والبدء في تلقي رغبات الفلاحين في حجز تقاوي المحاصيل الشتوية، حيث حصرت الإدارة تلقي رغبات زراعة 200 فدان قمح، و35 فدان فول بلدي حتى الآن، وجارٍ استكمل تلقي الطلبات لتوفير التقاوي المنتقاة.

وأضاف سمير، أن الإدارة الزراعية تواصل حاليًا حصر المنازل التي تعاني، والمصابة بحشرة النمل الأبيض "القرضة"، والتي وصل عددها حتى الآن 750 منزلًا، وجارٍ حصر باقي المنازل المصابة لبدء المقاومة الجماعية خلال الفترة القليلة المقبلة.