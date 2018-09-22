في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة تبادل الخبرات بين جميع الجهات التدريبية؛ من أجل تحقيق التنمية المهنية الفعالة، وتبادل الخبرات، والاطلاع على تجارب مؤسسات أخرى، بالإضافة إلى بناء علاقات عمل جيدة، والاطلاع على الجديد؛ لتطوير أداء ومهارات المدرب والمتدرب،

صرح الإعلامي أحمد خيرى المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الدكتور أحمد حشيش رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية استقبل أعضاء الوفد الألماني وهم السيد هوت رئيس وحدة العلاقات الثقافية والتربوية والإعلامية في شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، والسيدة كاررنبروك الرئيس السابق لوحدة العلاقات الثقافية والتربوية والإعلامية، والسيدة كيرال رئيس القسم الثقافي بالسفارة الألمانية، والسيد سباستيان فوتر مدير قسم دراسة المسئول الإقليمي للدراسات اللغوية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسيدة انايس بوليكي منسقة البرامج الخاصة بمعهد جوتة، والأستاذ فيليب حنا خبير التدريس والتدريب بمعهد جوتة.

حضر اللقاء الأستاذ أسامة الشعراوي مدير عام إدارة شئون المركز وضبط الجودة، والأستاذ حسن خطاب مدير عام الإدارة العامة للتنمية المهنية، والأستاذة علا مصطفي مدير إدارة العلاقات الخارجية واللغات، والوفد الألماني.

وفى كلمته رحب حشيش بالحضور وأعرب عن أهمية التعاون بين الطرفين، والذي أثمر عن تنفيذ برامج ناجحة في الفترة السابقة، وضرورة الحرص علي استمرار هذه البرامج، وتعددها في الفترة القادمة.

كما تم عرض تقديمي عن المركز، ورؤيته، ورسالته، وعن أهداف نشأة مركز إعداد القيادات التربوية، والمراكز التابعة له.

وأوضح السيد هوت أن زيارة الوفد للمركز تأتي في إطار معرفة نتائج التدريبات، وفعاليتها علي أرض الواقع من خلال التعامل الواقعي مع متدربين من البرامج السابقة؛ حتي يكون التعاون قائم علي دراسات واقعية تخدم العملية التعليمية والثقافية.

كما قام الشعراوي بتعريف المراكز التابعة للإدارة المركزية في مختلف محافظات مصر، والتحديات التي تواجه بعض المراكز، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بوصول هذه البرامج لكل المحافظات في الفترة القادمة.

ومن جهته، استعرض خطاب مهام وأهداف ورؤية إدارة التنمية المهنية والادارات التابعة لها، وتحدث عن الخطط التدريبية، مضيفًا أن الإدارة تحرص علي التحديث المستمر في برامج الخطة لمتابعة كل ما هو حديث.

وفى نفس السياق، أوضحت مصطفي أن مهام الادارة تتمركز علي التنسيق مع جهات التدريب الخارجية؛ لتبادل الخبرات، وإفادة المتدربين وتلبية احتياجاتهم.

كما رافق حشيش الوفد خلال جولته داخل الإدارة المركزية، حيث تفقدوا قاعات التدريب، وقاموا بزيارة مركز تدريب القاهرة.

وانتهي اللقاء بتوصيات بضرورة التوسع في أوجه التعاون بين الطرفين، وتفعيل برامج جديدة؛ لخدمة وتحقيق رؤية مصر 2030، واستراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.