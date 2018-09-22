كشفت الزيارة المفاجئة للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لمدرسة الشهيد أحمد محمد صلاح بلال الإعدادية بنين التابعة للإدارة التعليمية بفاقوس عن عدم تواجد 49 من العاملين بالمدرسة أثناء زيارة المحافظ على الفور قام بالتشطيب عليهم في سجل الحضور والإنصراف وإحالتهم للتحقيق وقال : من غير المعقول أن تبدأ الدراسة غداً ولا يوجد العاملين بالمدرسة اليوم للإعداد وللتجهيز لإستقبال الطلاب .

تجول المحافظ داخل المدرسة وشدد على ضرورة الإهتمام بأعمال النظافة والصيانة أولاً بأول كما قرر إستدعاء وكيل وزارة التربية والتعليم ليقوم بنفسه بالمرور على مدارس فاقوس ومتابعة أعمال النظافة والصيانة بها وإعداد تقرير للعرض على المحافظ .