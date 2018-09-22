وقعت إثيوبيا اتفاقية تعاون للفترة "2018 - 2023" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجرى حفل التوقيع يوم الخميس الماضي.

ووقع الاتفاقية وزير الدولة للعلوم والتكنولوجيا الإثيوبي شوميتي ولدمانويل، ونائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورئيس إدارة التعاون التقني دازو يانج، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

ويمثل إطار البرنامج الوطني كمرجع للتخطيط المتوسط الأجل من أجل التعاون التقني بين دولة العضو والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تحدد المجالات ذات الأولوية التي سيتم فيها توجيه نقل التكنولوجيا النووية وموارد التعاون التقني لدعم أهداف التنمية الوطنية.

ويحدد إطار البرنامج الوطني للفترة "2018 - 2023" 7 مجالات ذات الأولوية هي سلامة وأمن الإشعاعات النووية، الغذاء والزراعة، الصحة والتغذية، إدارة الموارد المائية، تخطيط الطاقة، التطبيقات الصناعية، وبناء قدرات الموارد البشرية.