أكد عبدالفتاح عبدالغني العواري عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، أن حب أهل بيت رسول الله ركن ركين وأصل من أصول أهل السنة والجماعة الذين اقتفوا أثر محبة أهل بيته.

وقال "العواري" في محاضرة له بعنوان: "بيان منزلة أهل بيت النبي فى القرآن والسنة" المنعقد ببنجلاديش، إنه يكفي أهل بيت النبي محبة الله تعالى للنبي، والتى متى صدق إتباع أحد من أمتى له حق الإتباع ثبتت له محبة الله تعالى تحقيق ذلك قوله تعالى، "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر ذنوبكم والله غفور رحيم".

وأضاف العواري، أن السنة المطهرة ورد فيها الكثير من وصيته عليه السلام بحب آل بيته والحث على ذلك، وذلك حيث يقول عليه السلام للحسن "اللهم إنى أحبه فأحبه وأحب من يحبه"، وعن المطلب بن ربيعة أن النبي عليه الصلاة والسلام، قال لعمه العباس، "والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم الله ورسوله، ثم قال يا أيها الناس من آذى عمي فقد آذاني فإنما عم الرجل حبه أبيه، يقول صاحب المواهب اللادنية وفي قوله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم، الإشارة إلى الإيمان الحقيقي المنجي وهو التصديق القلبي وبين المحبة والإيمان ارتباط من جهة أن المحبة ميل القلب الى المحبوب والإيمان والتصديق القلبي فيجتمعان في القلب ويلزم من نفى أحدهما نفى الآخر".

وأكد العواري، خلال محاضرته أن الأزهر الذي هو معقل أهل السنة والجماعة والمرجعية الإسلامية الكبرى لأهل السنة في العالم، أن منهجه قائم على ذلك، وأن حب آل بيت رسول الله يملك على أهل مصر قلوبهم إلا أن أهل مصر مع حبهم الشديد لأهل بيت رسول الله وحفاوتهم البالغة لهم ومعرفة قدرهم لم يغالوا فى هذا الحب، كما غالى غيرهم حتى وصلوا إلى مرحلة التأليه والتقديس.