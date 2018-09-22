قال سامح شكري وزير الخارجية، إن تهديدات إيران بغلق مضيق "باب المندب" في البحر الأحمر لا يمكن أن يصمت المجتمع الدولي عليها.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي في مقر البعثة المصرية في نيويورك، أن نظام الأمم المتحدة وفكرتها قائم على الحوكمة الدولية، وحرية الملاحة وقانون البحار، مؤكدا أنها قواعد "تحكم سياسات الدول"، وأي خرق لها يجعل الدول تحت طائلة القانون الدولي وعقوبات مجلس الأمن.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس، إلى مقر إقامته بنيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيلقي بيان مصر أمام الجمعية العامة، الذي سيتناول رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة، وكذا المواقف المصرية تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ورؤيتها لأولويات صون السلم والأمن العالميين، وجهود مصر في دعم مكافحة الإرهاب الدولي.