طرح الفنان حسين الجسمي، أغنية وطنية للسعودية تحمل اسم "عشقك يا وطن" تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني السعودي.

أغنية "عشقك يا وطن" من كلمات سعود بن عبدالله، ألحان عزوف، وتوزيع هشام السكران.