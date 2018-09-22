تسجيل الدخول
سياسة
الدولة
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مرسى مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
حوادث
اقتصاد
الوطن TV
رياضة
المزيد +
البرلمان
العرب و العالم
منوعات
فن وثقافة
تحقيقات وملفات
سيارات
مجتمع
الانتخابات
أي خدمة
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
بالفيديو| "هزار مديرين".. ميتة بشعة لموظف بسبب "ظرافة رئيسه"
بركوب الدراجات وتحية العلم.. جامعة القاهرة تبدأ العام الدراسي الجديد
في جولة مفاجئة لمستشفى الفيوم.. المحافظ يصدر توجيهات لنظافة العنابر
غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل رئيس دير الأنبا أبو مقار
"القومي للبحوث" يعلن عن وظيفة إدارية عليا شاغرة
وزير المالية الأردني الأسبق: زيادة الضرائب لا تُحفز النمو الاقتصادي
اختيارات الوطن
أول مدرسة حكومية "أي جي" ومنع "الموبايل".. التعليم في ثوب 2018
كيف ينظم الطالب جدول المذاكرة والدراسة.. خبير مهارات تفكير يجيب
حاولوا التحرش بشقيقته "الحامل".. حكاية قتل "أحمد" على يد مجموعة من الشباب
بالصور| مدرسة بالغربية تستقبل طلابها بـ"حلاق".. ومديرها: "لغرس مبادئ الوطنية"
«آية» تعيد تدوير الـ«شرابات»: لبّس البوصة تبقى عروسة
مواهب صعيدية على ضفاف ترعة الإبراهيمية: اطلبوا الفن ولو فى «أسيوط»
الأكثر قراءة
رسائل غامضة من تركي آل الشيخ إلى متابعيه على "فيسبوك"
أول تغريدة لعلاء مبارك بعد إخلاء سبيله: "الحمد لله على كل حال"
بالصور| إعصار مدمر يضرب كندا
الخارجية: نتابع جهود الإفراج عن 5 بحارة احتجزتهم البحرية التركية بقبرص
مانويل جوزيه: طلبت من إدارة الأهلي التعاقد مع محمد صلاح وحدث بالفعل
أول فيديو من "الهجوم الإرهابي" على عرض عسكري في إيران
مانويل جوزيه: السعيد لاعب جيد.. لكنه ليس في مستوى أبو تريكة أو بركات
"عايز ماما وبابا".. حكاية طفل نجى من الموت بعد وفاة أسرته في حادث
جوزيه: هددت لاعبي الأهلي بالقتل.. ففازوا على الاتحاد بسداسية
4 سنوات حبيس أدراج البرلمان.. قانون "الإيجار القديم" خارج نطاق الخدمة
عاجل