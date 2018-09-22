علق الشيخ جابر طايع، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، علي قرار منع الشيخ محمد سعيد رسلان من الخطابة، قائلًا إن القرار جاء بسبب اختلاف مضامين خطاب الشيخ رسلان عن المضامين التي أكدت عليها وزارة الأوقاف.

وشدد "طايع"، خلال حواره ببرنامج اليوم، المُذاع علي قناة "دي إم سي"، على أن الوزارة أقرت خطبة موحدة لا ينبغي الخروج عنها؛ حيث تعالج المشكلات التي تواجه المجتمع من أجل الارتقاء بالمستوى الثقافي والدعوي لجموع الشعب المصري.

وأضاف: "هناك أشخاص تزايد علي دور الشيخ محمد رسلان في الوقوف بجانب الدولة، والجميع كان له دور في الثورة والوقوف ضد جماعة الاخوان وضد التيارات المتطرفة، ولكن لا يمكن أن تسدد فاتورة على حساب الدولة".

وتابع: "الشيخ رسلان مكسب يصب في مصلحة للوطن والأوقاف، وستعيد الوزارة النظر في منع رسلان من الخطبة، وفقًا لآليات جديدة يضعها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف".

وأوضح، أن قرار الإيقاف جاء لأسباب إدارية، وأن رسلان سيعود لإلقاء الخطب عندما يقبل شروط الوزارة، مؤكدًا أن الوزارة لا تحتاج إلى جهود شيخ بعينه لكنها في حاجة إلى جهود كل شيوخ الوزارة.

واختتم: "الشيخ رسلان شخص مهذب وتقبل خبر منعه بكل صدر رحب قائلًا إنه يسمع ويطيع أولي الأمر، ووزير الأوقاف أشاد بموقف الشيخ وحياه على احترام القرار".