قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور قمة نيلسون مانديلا تعكس قوة الدولة المصرية.

ولفت سلامة، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أنه يتمنى أن يكون هناك جناح واحد فقط للسلطة في فلسطين، مؤكدًا أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وأضاف "سلامة"، أن القائمين على السلطة في فلسطين يدعمون موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية، ولكن عليهم أن يتحدوا ويترجموا الاتفاقيات على أرض الواقع، لمواجهة المخططات التي تضر بمصالح بلادهم.