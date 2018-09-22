قالت الدكتورة دعاء طه، أستاذة تحليل البيانات في جامعة هاريسبرج الأمريكية، إن هناك تمييزا ضد العرب في أمريكا، بالإضافة إلى وجود تفرقة بين الرجل والمرأة الأمريكان من ناحية الراتب.

وأَضافت "طه"، خلال لقائها ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أن السيدات الأمريكان حصلن على كأس العام في لعبة كرة القدم أكثر من مرة، ورغم هذا فإن لاعبي كرة القدم الرجال يحصلون على رواتب أعلى بكثير من السيدات.

وأشارت إلى أن الجالية المصرية في أمريكا تفتقد وجود لوبي عربي قوي، ونسعى الآن لتكوينه، موضحة أن عدد المصريين في واشنطن يصل إلى 800 ألف.

وتابعت: "هناك تمييز ضد المواطن العربي في أمريكا وبعضهم يفقد عمله بسبب ذلك".