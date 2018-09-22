اختتم حزب مستقبل وطن برئاسة النائب المهندس أشرف رشاد الشريفـ دورى الحزب لكرة القدم بمحافظة سوهاج، بقراءة القرآن الكريم، وعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، وعدد من العروض الاستعراضية، وذلك بالصالة المغطاة بسوهاج.

وحضر الاحتفالية لفيف من قيادات الحزب وأعضاء هيئته البرلمانية على رأسهم المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، والنائب أشرف رشاد عثمان، نائب رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولى الأمين العام، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم، والنائب سعد حمودة أمين القطاعات الجغرافية، والمهندس أحمد صبرى أمين الشباب، ومحمد عمار أمين العمل الجماهيرى، واللواء محمد مصطفى أمين المحافظة.

كما شارك قرابة الـ2000 شاب من المحافظة فى حضور الاحتفالية المتفردة التى جمعت كافة أطياف الشباب على مختلف انتماءاتهم باعتبار أن الرياضة وسيلة تقارب ورفع الروح المعنوية لتقبل الآخر، وذلك وسط أجواء احتفالية مبهجة تشهدها المحافظة.

وقال المهندس أشرف رشاد، أن مستقبل وطن يولى محافظات الصعيد اهتمامات بالغة وذلك لما يحتويه من ثقافات متعددة وكونه مركزا عظيما لجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى ما يضمه من مواهب تحتاج للاكتشافات، لافتا إلى أن مصر غنية بشبابها الواعى والمثقف الذى يحتاج لمتنفس يظهر من خلاله حبه وعشقه لتراب الوطن.

وأوضح رشاد، أن مقرات الحزب بجميع محافظات الجمهورية ستكون مفتوحة دائما وأبدا أمام المواطنين على مختلف انتماءاتهم كما أنها ستكون صوت المظلومين ومنبرا قويا لتحقيق تطلعاتهم وآمالهم وأنه لم ولن يتم غلق الباب فى وجه أحد مهما كان انتماءه.

وأشار إلى أن دورى مستقبل وطن لكرة القدم نجح نجاحا ساحقا وسيكون مجرد بداية يتبعها مجموعة من المبادرات والأفكار التى لن يكون لها مصير سوى النجاح وكسب تأييد الشارع، مناشدا وزارة الرياضة بعودة الكشافين مرة أخرى وزيارات المحافظات لاكتشاف المواهب ورعايتهم، قائلا:" لو دققنا النظر والاستكشف فسنخرج بـ100 محمد صلاح بمختلف الألعاب يستطيعون خلال الفترات المقبلة أن يكونوا يدا ناعمة للدولة بالخارج ويرفعون رايتها خفاقة بالمحافل الدولية.