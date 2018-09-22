قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، إن مشاركة الرئيس عبد القتاح السيسي في الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد حرص القيادة السياسة على تعزيز التواصل مع المجتمع الدولي وتقريب وجهات النظر وفتح قنوات اتصال لخدمة القضايا العالقة بمنطقة الشرق الأوسط.

وأكد رشاد، في بيان لـ"مستقبل وطن" اليوم السبت، أنه من المتوقع أن تكون قضية مكافحة الإرهاب وحفظ السلام والأمن الدوليين، والأزمات التي تمر بها منطقتنا العربية خصوصا؛ والقضية الفلسطينية والسورية واليمنية على رأس محاور كلمة السيسي، حيث سيستعرض جهود مصر الرامية للتوصل لحل عادل وشامل يحفظ لشعوب هذه الدول حقها في العيش بسلامة وأمان وضرورة تكاتف المجتمع الدولي مع مصر لتحقيق ذلك.

وأضاف: كما يمثل هذا المحفل الدولي رفيع المستوى منبرا مهما لعرض ما توصلت له مصر من نجاحات على كافة المستويات، وطرح فرص مصر الواعدة في مجال الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وإزالة أي معوقات قد تواجههم، بالإضافة إلى استعراض مدى نجاح التحول الاقتصادي التي حققته الدولة في غضون سنوات قليلة بالرغم من كثرة التحديات.

وأشار إلى أن مصر حققت خلال الـ4 سنوات الماضية طفرة حقيقية في سياساتها الخارجية وتمكنت من استعادة ثقلها السياسي وهيبتها الدولية، بجميع المحافل والقضايا وأصبحت لها رؤيتها المتفردة، واستطاعت خلق توازنات في علاقاتها مع جميع الدول تقوم في الأساس على مبدأ التعاون البناء والمثمر فيما يخدم المصالح المشتركة.

وتابع: هذه التوازنات جعلت من مصر وجهة حقيقية تسعى إليها جميع المعسكرات لبحث التقارب وفتح علاقات متينة، حتى رأينا مصر تتحول من فكرة الاعتماد على حليف واحد لانفتاح كبير وشراكات متعددة مع كافة المعسكرات، لافتا إلى أن ذلك أثر بالإيجاب على كافة قطاعات الدولة وخاصة الاقتصادية والعسكرية.