قال الإعلامي أحمد موسى، إن البعض يريد تخريب وتهديد استقرار النادي الأهلي، معتبرًا أن ما يحدث من بعض وسائل الإعلام الرياضي ضد النادي يدخل ضمن إطار تصفية الحسابات ولا علاقة له بالرياضة، معقبًا: "اللي بيحصل ده بيخرب البلد، والبلد مش مستحمل".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "سيبوا الأهلي في حاله، الأهلي عنده جمهور عريض، لمصلحة مين عاوزين تهدوا الأهلي".

وتابع: "الأهلي متقدم على حوريا كوناكري، وهيكسب البطولة، دي مكتوبة باسمنا، الأهلي من أعظم أندية العالم وزيه زي ريال مدريد".