قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر لديها علاقات عميقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، يسعى الطرفان إلى تعميقها والبحث عن المصالح المشتركة من خلال التوافق حول الكثير من القضايا الدولية والإقليمية.

وأضاف "شكري"، خلال حواره في برنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي"، أن القضية الفلسطينية من أهم القضايا محل النقاش مع الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن مصر مستمرة في طرح رؤيتها لحل قضية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وتابع: "مصر تتعامل بخبرتها في حل القضية الفلسطينية، حيث إن مصر خاضت الحرب والسلام وحققت انتصارات في المجالين".