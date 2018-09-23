عبدالله يوجه بتطوير الجزيرة الوسطى بين منطقتي الوفاء وذهبية بالغردقة

أصدر اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، مساء أمس، تعليماته لمجلس مدينة الغردقة، بتطوير الجزيرة الوسطى التي تربط منطقة الوفاء بطريق ذهبية بالمدينة.

جاء ذلك خلال تفقد سيادته لمنطقة الوفاء، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الرصف والتطوير بها.

في ذات السياق، أكد عبدالله سرعة الانتهاء من الأعمال بالمنطقة، مشيرا إلى أن الهدف من أعمال التطوير والتجميل هو خدمة المواطنين وتحسين الصورة البصرية للمدينة السياحية.

رافق المحافظ، خلال جولته، اللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام، واللواء علي شوكت رئيس المدينة، وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.