قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة تعمل على حماية الشباب من تعرضهم لأي عملية نصب، واستغلالهم بدعوى الحصول على فرصة عمل.

وأشار "سعفان"، خلال مداخلة هاتفي ببرنامج "أحلام مواطن" المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن الوزارة تفحص العقود جيدًا قبل تسليمها للشباب، مضيفًا: "عينينا على شبابنا".

وأشار إلى أن الوزارة تحث الشباب المصري بالخارج على التواصل بصفة مستمرة مع المكتب العمالي، لافتًا إلى العمل على حوسبة كل مكاتب تفتيش العمل 100% على مستوى المحافظات.

وتابع أن صاحب العمل الذي يريد عمالة بمواصفات معينة يمكنه الدخول على موقع التشغيل ويسجل مواصفات العمل الخاصة به، حتى يطلع عليها الشباب، موضحًا أن تلك المرحلة تتطلب بذل مزيد من الجهد.

وأكد أن هناك متابعة كاملة لملف التدريب، حيث تتم الاستعانة بالشركات الأجنبية التي تعمل في مصر لمعاونتهم في تدريب العمال.