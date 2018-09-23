تشهد تونس منذ أيام فيضانات نتيجة أمطار غزيرة، ولم تحدد الخسائر البشرية والمادية بعد، لا سيما في نابل والساحل والتي يتوقع أن تستمر مع استمرار هطول أمطار بغزارة.

وقال رياض جراد، القيادي الطلابي في الاتحاد العام لطلبة تونس، إن هذه الفيضانات والسيول الجارفة طالت المؤسسات التعليمية والمدن الجامعية، وكشفت عن ضعف وهشاشة البنى التحتية في مختلف المناطق بعد عقود من الإهمال والنسيان، كما أنها أظهرت محدودية التخطيط العمراني والمجالي فيها، وفضحت سياسة الحكومة في تزيين الواجهة، التي تعتمدها في التعامل مع المشاريع المختلفة، خاصة الاستراتيجية منها.

وأضاف جراد لـ"الوطن": "قد يكون من المفارقات أن القناطر، التي بنيت قبل قرون صمدت أمام هول الفيضانات، فيما تهاوت تلك المبنية حديثا".