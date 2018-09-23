سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من شقة رجل أعمال بالمنصورة

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من جهودها لكشف لغز سرقة شقة رجل أعمال بمنطقة المشاية بمدينة المنصورة.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية يفيد بورود بلاغا من "طارق. ن"، رجل أعمال، يفيد بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية وذلك من شقته الكائنة بمنطقة المشاية السفلية أعلى محل حلواني شهير بالمنصورة خلال سفره في رحلة عمل.

انتقل علي الفور العميد حسام الجداوى مأمور قسم شرطة أول المنصورة، وضباط مباحث القسم برئاسة المقدم احمد الجميلي مفتش المباحث، والرائد حمدى الطمبولى رئيس المباحث لمكان البلاغ.

وبالفحص تبين سرقة بعض المشغولات الذهبية والمبالغ المالية التي تقدر بقيمة 800 ألف جنيه من شقة رجل الأعمال الذي اكتشف الواقعة عقب عوده إلي شقته من رحلة عمل بالخارج.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة لسرعة ضبط الجناه وإعادة المسروقات.