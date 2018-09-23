قال الدكتور أحمد العرجاوي، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، إنه كان يجب تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، منذ شهر يوليو الماضي، مشيرا إلى أن عدم اكتمال قاعدة البيانات ساهم في تأجيل القانون.

وأضاف العرجاوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن التخبط في سياسة وزارة الصحة أدى إلى تأجيل تطبيق القانون، مؤكدًا أن هناك خلل حدث بعد التغيير الوزاري الأخير.

وأشار عضو صحة البرلمان إلى أن وزيرة الصحة الجديدة أجرت تعديلات كبيرة على كوادر الوزارة، لكنها لم تستطع استكمال قاعدة البيانات اللازمة لبداية تطبيق القانون، مناشدًا رئيس مجلس الوزراء بوضع خطط شاملة لا تتغير بمجرد تغيير وزير والحرص على أن تكون الخطط ضمن استراتيجية الدولة الشاملة.