تجري الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم، جولة لمحافظة بورسعيد بهدف متابعة أليات تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، والوقوف على أوضاع الوحدات الصحية والمستشفيات بالمحافظة.