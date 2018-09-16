تسجيل الدخول
سياسة
الدولة
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مرسى مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
حوادث
اقتصاد
الوطن TV
رياضة
المزيد +
البرلمان
العرب و العالم
منوعات
فن وثقافة
تحقيقات وملفات
سيارات
مجتمع
الانتخابات
أي خدمة
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
ندوتان ووقفة ومعرض صور.. أبرز أنشطة "المسكونية" على هامش اجتماعات جنيف
مصدر: إتاحة حجز تذاكر القطارات عبر ماكينات TVM استعدادا لبدء الدراسة
"ري قنا": إزالة 88 حالة تعد على مجرى نهر النيل منذ أغسطس
مصدر: إزالة 4 آلاف و600 حالة تعدي على حرم "السكة الحديد"
وكيل "صحة الفيوم" لـ"الوطن": ماكينات الغسيل الكلوي لدينا جيدة
"مكرم" لـ"الوطن": "القضاء الإداري" انتصر لـ"الأعلى لإعلام" في قضية LTC
اختيارات الوطن
بعد حديث وزير الكهرباء عنه.. لماذا كان الدعم "نقمة" على جهات اقتصادية؟
بالفيديو| شاكر: كان لدينا عجز في مصادر الطاقة الأولية فاتجهنا لـ"الطاقة النووية"
أديب عن التنمر: "وأنا صغير قالولي يا تخين ..ودلوقتي بيقولوا يا أقرع"
الحكومة تحاصر كارثة «الغسيل الكلوى»
بالفيديو| وزير الكهرباء: الطاقة النووية "نظيفة" ودرسنا تجارب عالمية قبل البدء في "الضبعة"
«الإخوان فاسدون»: اختلاسات بالملايين.. وسرقة أموال أسر «قتلى التنظيم» لشراء جنسيات أجنبية وقصور بالخارج
الأكثر قراءة
بالفيديو| وزير الكهرباء: فاتورة منزلي 350 جنيه شهريا "لأني دمياطي وباعرف أوفر"
عاجل| الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان صاروخي إسرائيلي على مطار دمشق
منى المذبوح : تلقيت أفضل معاملة من ضباط السجن في مصر
المدير السابق لـ"ديرب نجم": "أجبرت" على الاستقالة قبل يومين من الحادث
أديب عن التنمر: "وأنا صغير قالولي يا تخين ..ودلوقتي بيقولوا يا أقرع"
أهالى المتوفين يروون ساعات الرعب فى واقعة مستشفى ديرب نجم
ما فائدة مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان؟
خبير طاقة يعلق على حوار شاكر لـ"الوطن": محطة أسيوط توفر 100 مليون جنيه
عاجل| الدفاعات السعودية تتصدى لصاروخ أطلقته "الحوثي" باتجاه جازان
انتحار شاب أسفل عجلات قطار في ظروف غامضة بالمنيا
عاجل