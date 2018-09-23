الأمين العام للأمم المتحدة يدين "هجوم الأهواز"

أدان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الهجوم الذي وقع أمس السبت في مدينة الأهواز بجنوب غرب إيران.

وقُتل 29 شخصا من بينهم نساء وأطفال، اليوم، في هجوم على عرض عسكري في الأهواز، في جنوب غرب إيران، اتهمت طهران "نظاما أجنبياً" بالوقوف وراءه، وتبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوردت وكالة "أعماق" الدعائية، التابعة لتنظيم "داعش" عبر حسابات على تطبيق "تلجرام": "إنغماسيون من (داعش) يهاجمون تجمعاً للقوات الإيرانية في مدينة الأهواز جنوب إيران".

ويأتي الاعتداء في أجواء من التوتر الشديد بين إيران والولايات المتحدة التي تستعد لتشديد عقوباتها على إيران في مطلع نوفمبر المقبل.