وزير التعليم العالي يشارك طلاب جامعة أسيوط مراسم "تحية العلم"

يشارك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، في مراسم تحية العلم، المقرر لها التاسعة من صباح اليوم، بجوار بوابة الترعة الإبراهيمية، وذلك بحضور أعضاء مجلس الجامعة من عمداء الكليات وحشد من طلاب الجامعة.

وقال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إن مراسم تحية العالم يتم تنظيمها للعام الثاني على التوالي بالجامعة، تنفيذا لتوجيهات وزارة التعليم العالي لتعزيز روح الانتماء الوطني لدى الطلاب.

ومن المقرر أن تستقبل جامعة أسيوط، اليوم، زيارة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ولفيف من الوزراء، ويتضمن برنامج الزيارة تفقد لعدد من مستشفيات أسيوط الجامعية.