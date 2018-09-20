يفتتح أ.د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس بدء العام الجامعي الجديد وذلك في تمام التاسعة من صباح السبت المقبل الموافق 22 من سبتمبر الجاري بحرم كلية التجارة جامعة عين شمس بحضور و أ.د.نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و أ. سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة و السادة الأمناء المساعدين و السادة عمداء ووكلاء مختلف الكليات.

حيث تتضمن فاعليات اليوم رفع العلم و تحية العلم إيذاناً ببدء العام الجامعي الجديد ، ثم يلقي رئيس الجامعة كلمة افتتاحية ، يعقبها جولة تفقدية داخل عدد من الكليات للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية.