قال المقدم عمرو عبدالمنعم مدير غرفة عمليات مرور الجيزة، إنه تم تعزيز الخدمات المرورية بمناطق المدارس بمحافظة الجيزة، ويتم متابعة الحركة المرورية عن طريق الكاميرات والخدمات المنشرة على كافة محاور الجيزة.

وأضاف عبدالمنعم، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك أحجام حركة متوسطة على طريق كوبري عباس، ومازالت حركة السير بكوبري الجامعة في الاتجاهين طبيعية، وكوبري الجلاء وأكتوبر بهما سيولة مرورية.

وتابع أن المرور بمناطق وسط الجيزة في الدقي والعجوزة وإمبابة والوراق تسير بشكل جيد، وأحجام المرور متوسطة بدون أي معوقات.