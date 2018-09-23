انتظمت مدارس محافظة شمال سيناء، في يومها الثاني، لنظام الفترتين "صباحي ومسائي" بمراكز ومدن المحافظة.

وقالت ليلى مرتجي، وكيل التربية والتعليم، إن المدارس فتحت أبوابها منذ السادسة صباح اليوم، لاستقبال التلاميذ في اليوم الدراسى الثاني، والأول الرسمي بسبب غياب نظام الصباح فقط أمس وانتظام الفترتين.

وأضافت مرتجي، في تصريحات صحفية، أن أغلب المدارس بإدارات المحافظة، وزعت الكتب الدراسية على التلاميذ، في الفصول المكتملة، مؤكدًا أن تسليم الكتب ليست له علاقة بالمصاريف الدراسية، محذرة مدراء المدارس مطالبة التلاميذ بالمصروفات الدراسية حتى تأتي نشرة رسمية من الوزارة.

وشهدت بعض المدارس ارتباك في اليوم الأول بسبب عملية الزحام على الفصول، وتواجد أولياء الأمور مع أولادهم لإيصالهم إلى الفصول ورغبتهم في التعليم.

وأوضحت أن قوة المدارس 4606 معلم لمدارس العريش، 1757 لمدارس بئر العبد، 1109 لمدارس الشيخ زويد، 753 لمدارس الحسنة، 345 بمدارس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، مؤكدة اكتمال قوة المدارس من التلاميذ والطلاب بجميع المراحل الدراسية اليوم.