أكد مصدر طبي بمستشفى التيسير الخاص بمدينه الزقازيق تسلم أهالي المتوفاة الرابعة من ضحايا مستشفى الغسيل الكلوي جثمانها تمهيدا لتشيعها لمثواها الأخير بمقابر أسرتها.

وكان اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقى قسم شرطة ثان الزقازيق بلاغا من مستشفى خاص بمدينة الزقازيق يفيد وفاة (هبه محمد طنطاوي) مقيمة بمركز ديرب نجم من ضحايا حادث الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم بعد احتجازها بالمستشفى عدة أيام إثر إصابتها وأخرين بغيبوبة أثناء تلقيها العلاج ليرتفع عدد حالات الوفاة لـ 4 حالات.

وانتقل فريق من نيابة قسم ثان الزقازيق لمعاينة الجثة وتم انتداب الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وصرحت النيابة بدفن الجثمان.

وكانت مستشفى ديرب نجم شهدت منذ عدة أيام وفاة 3 مرضى وإصابة 15 آخرين بغيبوبة أثناء تلقيهم جلسة علاج غسيل كلوي. د