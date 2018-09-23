سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، علي حريق اندلع مخزن للملابس ببندر طهطا شمال سوهاج، دون إصابات.

تلقي اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود بلاغ لقسم شرطة طهطا بنشوب حريق بمحل ملابس ببندر طهطا، انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب حريق بمخزن ملابس ملحق بمحل ملك إيفون نبيه بسالي، 59 هاما وتقيم شارع صلاح سالم – بندر طهطا وتم السيطرة علي الحريق وإخماده والتبريد دون حدوث إصابات.

بسؤال مالكة المخزن قررت بمضمون ما تقدم وأرجعت سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بالمخزن وأضافت بإحتراق كمية من الملابس، ونفت الشبهة الجنائية، أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2406 إداري القسم لسنة 2018 وجارِ العرض علي النيابة العامة.