وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، بدراسة نقل مصنع السماد العضوي بمنقباد بأسيوط إلى خارج الكتلة السكنية، وتطوير وتنمية المنطقة وإقامة تجمع سكني عمراني بمنطقة الجورة على مساحة 50 فدان.

وأكد على أهمية الحفاظ على صحة المواطنين وإزالة العقبات كافة التي تواجه إعمار وتسكين المواطنين في الوحدات السكنية، التي جرى إنشائها خلال الفترة الماضية بتلك المنطقة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمصنع السماد ومحطة الصرف الصحي بإسكندرية التحرير، ضمن برنامج زيارته لمحافظة أسيوط، يرافقه خلالها عدد من الوزراء ضم كل من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة.

وكان في استقبالهم اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط اللواء، عمر عبدالعال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، والمهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والمهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة، والعديد من القيادات التنفيذية.

واستمع رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له لشرح مفصل من المهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة عن خطوات العمل بمصنع السماد العضوي ومكوناته، والدور الذي يقوم به وتدوير المخلفات والقمامة إلى سماد عضوي.

كما قام المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي لشرح تفصيلي عن بعض المشروعات الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية ومحطة لصرف بقرية إسكندرية التحرير التابعة لمركز أسيوط، التي بلغت تكلفته 25 مليون جنيه، حيث تصل طاقتها التصميمية حوالي 76لتر/ثانية لتخدم ما يقرب من 10 آلاف نسمة تقريباً وهم "منازل الأسر الأولى بالرعاية، عمارات الإسكان الاجتماعي، أكاديمية السادات، مدرسة المتفوقين والفندق الملحق".

وأكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط على التنسيق بين المحافظة والجهات المعنية كافة وإزالة العقبات، التي قد تواجه الانتهاء من المشروعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة في التوقيتات المحددة لها وطبقا للجدول الزمني الموضوع من قبل.

وأشار إلى العمل على رفع وتطوير منظومة النظافة بمراكز وقرى المحافظة كافة، والاستفادة من مصانع تدوير القمامة وتحويله إلى سماد عضوي، الذي يعتبر من القطاعات المهمة التي تولي الحكومة اهتماما خاصا بها، لافتا إلى العمل على رفع نسبة الإشغال بالـ140 عمارة الإسكان الاجتماعي بمنقباد.