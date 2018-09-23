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وزير الشباب يوافق على مبادرة "بنك أفكار اسعى" بمحافظات الصعيد وسيناء

وزير الشباب يوافق على مبادرة "بنك أفكار اسعى" بمحافظات الصعيد وسيناء

طلاب مطروح يبدأون العام الجديد بـ"دقيقة حداد للشهداء" وتحية العلم

طلاب مطروح يبدأون العام الجديد بـ"دقيقة حداد للشهداء" وتحية العلم

رئيس جامعة حلوان للطلاب: "هنشيلكم في حبابي عنينا"

رئيس جامعة حلوان للطلاب: "هنشيلكم في حبابي عنينا"

ولادة طفل "حامل" في شقيقه التوأم بأسيوط

ولادة طفل "حامل" في شقيقه التوأم بأسيوط

سقوط فتاة من الطابق الثالث بحي الزهراء بمدينة طور سيناء

سقوط فتاة من الطابق الثالث بحي الزهراء بمدينة طور سيناء

بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في قتل رئيس دير الأنبا أبو مقار

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