ألقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي وباشراف اللواء جمال الرشيدى مدير الامن، اليوم، القبض على 10 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بجوار كوم المحار الأثري بقرية كوم القدح.

وردت معلومات لضباط المباحث بمركز شرطة أبو المطامير، مفادها قيام "جمعة.س" والمقيم أرض الكنائس بجوار كوم المحار الأثري بقرية كوم القدح بدائرة المركز، وآخرين الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف منزل المتهم بمأمورية، حيث تبين عدم تواجده وتم ضبط "أحمد.ع.خ" 55 سنة فلاح،" على.ع.ع" 52 سنة فلاح، " حمدى.ع.ا" 54 سنة عامل زراعى، " صابر.ق.م" 42 سنة عامل زراعى ومقيمين بمركز كوم حمادة، و"ممتاز.م.ق" 27 سنة حداد ومقيم بمركز كوم حمادة، و"ربيع.ا.ع" 42 سنة فلاح ومقيم بمركز كوم حمادة، و"محمد.ب.م " 46 سنة فلاح ومقيم بمركز إيتاى البارود، و"رشاد.ع.خ" 46 سنة موظف ومقيم بمركز إيتاى البارود، و"محمد.ا.ر" 40 سنة فلاح ومقيم بإيتاى البارود.

وضبط بحوزة المتهمين، قطعتين حجريه يشتبه فى أثريتهما وذلك حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل المتهم الهارب المكون من دور أرضى وكذا تبين وجود حفرة دائرية الشكل بعمق حوالى 15 مترًا، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر عبارة عن 2 كوريك، 2 خرطوم غاطس، 2 جردل.وتم التحفظ على المضبوطات ومكان الحفر والأدوات المستخدمة.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.