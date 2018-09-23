يعرض على مسرح مركز الجيزة الثقافي، الليلة، مسرحيتي "نظرة" و"مدد" بالمجان في الساعة الثامنة مساء، وهي عروض مشاريع تخرج الدفعة الأولى من ورشة "ابدأ حلمك"، إشراف المخرج أحمد طه.

وشارك بالتدريب في عرض "مدد" في الدراما الدكتور علاء عبدالعزيز، التمثيل أشرف فاروق، السينوجرافيا عمرو الأشرف، الموسيقى و الغناء حازم الكفراوي، الرقص ضياء شفيق، بينما شارك في التدريب لمجموعة عرض " نظرة" في الدراما ميسرة صلاح الدين، التمثيل أحمد مختار، السينوجرافيا محمود حنفي، الموسيقى والغناء أحمد حمدي رؤوف، الرقص تامر فتحي.

فيما يعرض على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية مسرحية "أبوكبسولة " في الساعة التاسعة مساء، وأسعار التذاكر: 25، 50، 70، و100 جنيه.

ويعرض على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية للأطفال مسرحية "شيكو وأمير الغابة"، في الساعة السابعة مساء.

بطولة محمد الجندي، محمد دياب، بسام ممدوح، محمد بكري، آية أبو زيد، شيري المصري، ومجموعة من الاطفال، تأليف وإخراج ريهام عبد الحميد.