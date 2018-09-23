ضبطت حملات شنتها مديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، لإزالة الإشغالات بالمنطقة الأثرية، والتعديات على الطريق العام، 8 متهمين صادر ضدهم أحكام قضائية "جزئي"، و6 متهمين بـ"التسول".

كما أسفرت الحملة عن ضبط "35 بائعا متجولا دون ترخيص و9 خيول وجمال، و121 كرسيا و35 ترابيزة و48 قلب شيشة و38 إستاندات، و9 ثلاجات، و11 موازين و14 شمسيات"، واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وحررت محاضر وأخطرت النيابة للتحقيق.

وقاد الحملة اللواء إيهاب مختار حكمدار الجيزة، واللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء حسن الدماطي مدير شرطة المرافق، والعمداء أسامة عبدالفتاح، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، وعمرو طلعت، رئيس قطاع شمال الجيزة، وعاصم أبوالخير، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، وعبدالرحمن أبوضيف، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة.