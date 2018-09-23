أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن احتفالات المحافظة بعيدها القومي فى 19 سبتمبر من كل عام، سوف تشهد هذا العام افتتاح العديد من المشروعات التنموية في شتى القطاعات والمرافق الخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية وتخفف الأعباء عن كاهلهم، مشيرًا إلى أن باكورة المشروعات، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مستشفى دمنهور التخصصي، الذي يعد من أكبر المعاهد الطبية في تقديم الخدمات العلاجية المميزة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية اليوم، بمركز ومدينة أبو حمص، لافتتاح وتفقد عددا من المشروعات الخدمية، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وافتتح المحافظ مدرسة جلال الشهاوي الابتدائية المشتركة المقامة على مساحة 285م2 بتكلفة 4 ملايين و200 ألف جنيه، وتم الانتهاء من كافه الأعمال الإنشائية وتجهيز المدرسة، وهي عبارة عن دور أرضي و4 أدوار وتضم 17 فصلا و10 دورات مياه وبها 1415 تلميذا وتلميذة من الصف الأول الابتدائي حتي السادس الابتدائي، بالإضافة الي 373 طفلا برياض الاطفال بالمدرسة.

وتفقد المحافظ، المدرسة ودورات المياه، وتابع انتظام العملية التعليمية، والتقي بالتلاميذ وأولياء الأمور خارج نطاق المدرسة.

وفي قطاع الشباب والرياضة، افتتح المحافظ، الملعب السباعي لمركز شباب مدينة أبو حمص بتكلفة إجمالية 5 ملايين و200 ألف جنيه، شملت الأعمال استكمال السور بطول 120م وإنشاء مبنى إداري جديد وتطوير الملعب الكبير والملعب السباعي.