زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مدرسة الرعاية المتكاملة الابتدائية المشتركة، ضمن قطاع الزهراء التعليمي التابع لإدارة أسيوط التعليمية، على هامش زيارته إلى محافظة أسيوط، للاطمئنان على انتهاء أعمال الصيانة وجاهزيتها لاستقبال الطلاب في أول يوم دراسي.

وتحدث مدبولي، أثناء جولته، مع تلاميذ أحد الفصول الابتدائية، يرتدون الزي الرياضي، ويلعبون الكرة في حوش المدرسة، مع مدرس الألعاب الرياضية، فتوجه لهم، وشجعهم، مشيرا إلى أهمية ممارسة الأنشطة والرياضات المختلفة، وداعبهم: "ممكن أتصور معاكم؟"، فضحكوا جميعا، والتقطت الصورة.

وتفقد رئيس الوزراء الفصول والمعامل، واستمع إلى شرح حول أعمال التطوير التي خضعت لها المدرسة مؤخرا، حيث تضم المدرسة 7 قاعات للروضة، بها 385 طفلا، و22 فصلا بالمرحلة الابتدائية تضم 1277 تلميذا.

وأجرى رئيس الوزراء حوارا مع تلاميذ مرحلة رياض الأطفال، وأولى ابتدائي، واطمأن منهم على تسلم الكتب الجديدة، كما اطمأن من مدرسيهم على مستوى التطوير، حيث أكدوا أن هناك نقلة نوعية في المناهج الجديدة.