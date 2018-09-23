استقبل عدد من المسؤولين والمعليمن بمدرسة ميت الديبة الابتدائية التابعة لإدارة قلين التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، خلال اليوم الأول للعام الدراسي، الطلاب الجدد بالمدرسة بتوزيع البلونات والحلوى على الطلاب، وهو ما تسبب في انبعاث البهجة والسعادة لدي الطلاب.

واستقبل صلاح عوض شهاب مدير المدرسة وأيمن مشهور وكيل المدرسة، الطلاب من باب المدرسة، ووزع الكتب المدرسية على طلاب الفصل الأول الابتدائي، ومعه بلونات وحلوى مع الكتب، ما أشعر الطلاب بالسعادة.

وزار محمد شتا مدير إدارة قلين التعليمية، المدرسة، وعبر عن سعادته لرؤية المدرسة والطلاب وهم في حالة من الحب للمدرسة، وأثنى على المدرسة وتنظيمها.