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الحزب الوطني الكردستاني يرشح فؤاد حسين لمنصب رئيس الجمهورية

الحزب الوطني الكردستاني يرشح فؤاد حسين لمنصب رئيس الجمهورية

إيران ترجح وقوف انفصاليين عرب وراء هجوم الأهواز

إيران ترجح وقوف انفصاليين عرب وراء هجوم الأهواز

محافظ بني سويف ونائب وزير التعليم يفتتحان المدرسة اليابانية ببني سويف

وزير القوى العاملة من الغربية: الدولة تنفذ مشروعات بتكلفة 3.3 تريليون

وزير القوى العاملة من الغربية: الدولة تنفذ مشروعات بتكلفة 3.3 تريليون

"أكاديمية الشعر" في أبوظبي تشارك بمعرض العين للكتاب

"أكاديمية الشعر" في أبوظبي تشارك بمعرض العين للكتاب

مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية مكبرة على شبرا الخيمة

مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية مكبرة على شبرا الخيمة

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مصريون فى الخارج فخورون بـ«مو صلاح»: عايشين على صيته

مصريون فى الخارج فخورون بـ«مو صلاح»: عايشين على صيته

«روان» فقدت وظيفتها بدعوى عدم اهتمامها بنفسها: «قالوا لى ماتجيش بالمنظر ده تانى»

«روان» فقدت وظيفتها بدعوى عدم اهتمامها بنفسها: «قالوا لى ماتجيش بالمنظر ده تانى»

«قانون المعاملات المالية غير النقدية»: الدولة تضع حداً لتداول الكاش

«قانون المعاملات المالية غير النقدية»: الدولة تضع حداً لتداول الكاش

خبراء الاقتصاد والأعمال يوضحون كيف تستفيد مصر من «عالم الأزمات»؟!

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مسرح الاعتداء المسلح على "الثوري الإيراني".. معلومات عن إقليم الأحواز

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